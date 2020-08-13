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فن

أحمد حاتم: فيلم "الغسالة" خطوة مهمة في مشواري الفني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:16 م
صدى البلد
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ا ش ا
اعتبر الفنان أحمد حاتم أن فيلم "الغسالة"، الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، خطوة مهمة في مشواره الفني.

وقال حاتم - في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/، إنه أحب الفيلم وتحمس له جدًا عندما قرأ السيناريو، مشيرا إلى ان الخيال العلمي في الفيلم مختلف وجديد ويتعاملون معه على أنه حقيقي، وهو ما يلاحظه الجمهور في الفيلم.

ووصف اتجاه عدد من صناع الأفلام للمنصات الإلكترونية بـ "الأمر الجيد"، مشيرا إلى أن هذا أمر موجود في العالم كله ولا ألومهم.

وقال إنه من الجيد أنتاج أفلام خاصة للمنصات الإلكترونية فهي بها نسبة ربح مضمونة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الجمهور خصوصًا في فترة الحظر اتجهوا إلى المنصات، وتابعوا عليها الةعمال الدرامية الجديدة وحققت صدى جيدا.

وأكد أن الورق مهم جدا في اختيار أدواره، فكلما كان السيناريو مكتوبا جيدًا، كلما كان التنفيذ جيدا، مشيرا إلى ةنه ينظر لتفاصيل الشخصية التي يجسدها والفكرة بشكل عام، وهل سيضيف له أم لا، وبعدها يقرر ماذا سيفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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