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أخبار العالم

قرقاش: خطر ضم الضفة سرّع الاتفاق مع إسرائيل.. والقضية الفلسطينية في وجداننا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:30 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
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شيماء مصطفى
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن ضم إسرائيل للضفة كان مسألة تهدد السلام والمنطقة، لافتا إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات، قرار شجاع.


وأضاف قرقاش، في تصريحات لـ" العربية"، أن تجميد قرار ضم أراض فلسطينية يعتبر فرصة جديدة، قائلا: سنبدأ بعلاقات اعتيادية مع إسرائيل.
 

ولفت إلى أن قرار السلام يعود للفلسطينيين، موضحا أن اتفاق الإمارات هدفه إيجاد قنوات اتصال تساعد الفلسطينيين على حل قضيتهم.


وأكد أن القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان دولة الإمارات، لافتا إلى أن هناك دولا خليجية لديها علاقات مع إسرائيل لكنها لم تنجح في استغلالها. 


وأشار قرقاش إلى أن خطر ضم أراض فلسطينية سرّع الاتفاق مع إسرائيل، موضحا أن أبو ظبي تريد تحصين حل الدولتين في عملية السلام.
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