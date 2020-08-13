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أخبار العالم

اليونان ترحب باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:34 م
اليونان ترحب باتفاق
اليونان ترحب باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الخميس، عن ترحيبه باتفاق الإمارات وإسرائيل على مباشرة العلاقات الثنائية بينهما.

وكتب دندياس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "هنأت نظيري الإماراتي في اتصال هاتفي على التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين الإمارات وإسرائيل.. كما ناقشنا التطورات الإقليمية".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
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