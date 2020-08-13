كبير مستشاري ترامب: اتفقنا مع إسرائيل على عدم اتخاذ أي خطوات إلا بالتشاور

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يوم تاريخي للشرق الأوسط، لافتا إلى أن هنالك دولا أخرى تعتزم اتخاذ تلك الخطوة.
وأضاف كوشنر في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل كانت تمضي قدما في بسط سيطرتها، لكن الاتفاق جعلها تركز على حلول أخرى للسلام.
وأشار إلى أنهما اتفقا مع إسرائيل على عدم اتخاذ أي خطوات إلا بالتشاور معهما، مؤكدا أن أبو ظبي وتل أبيب ستستفيدان من شرق أوسط أكثر سلاما.
وأوضح أن الوضع في الشرق الأوسط يحتم التفاعل مع الموثوقين مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن إسرائيل الآن في موقع يجعلها تقبل مبادرات للسلام.
واستطرد أنه يجب ألا نكون مرهونين بقيود الماضي وعلينا الانفتاح نحو السلام، موضحا أن الإمارات لديها جيش قوي وهي حليف مميز لواشنطن.