كبير مستشاري ترامب: اتفقنا مع إسرائيل على عدم اتخاذ أي خطوات إلا بالتشاور

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يوم تاريخي للشرق الأوسط، لافتا إلى أن هنالك دولا أخرى تعتزم اتخاذ تلك الخطوة.





وأضاف كوشنر في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل كانت تمضي قدما في بسط سيطرتها، لكن الاتفاق جعلها تركز على حلول أخرى للسلام.



