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فن

محمد رشاد عقب بعد انفصاله عن مي حلمي.. كل شيء نصيب وربنا يوفق الجميع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:22 ص
محمد رشاد ومي حلمي
محمد رشاد ومي حلمي
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محمد بدران
علق المطرب محمد رشاد، على خبر انفصاله من زوجته المذيعة مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق. 

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الاستورى، "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر إنفصالي عشان كده أنا عايز أقول كل شىء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".

وكان انفصال محمد رشاد عن زوجته مى حلمى منذ ساعات قليلة وذلك فى هدوء وسرية تامة. 

كما قرر الطرفان إلغاء صداقتهما على مواقع التواصل الاجتماعى كما حذفت مى حلمى الصور التى تجمعها بـ محمد رشاد. 

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