محمد رشاد يحذف صوره مع مي حلمى.. حقيقة طلاقهما

بعد عدد من الأزمات، قرر المطرب محمد رشاد إلغاء متابعة زوجته مي حلمي عبر موقع انستجرام، كما حذف أي صور تجمعهما، وهو ما يعزز الأخبار التي تشير إلى انفصالهما سرا.









وفي حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد، يحاول الثنائي البحث عن مخرج لإعلان الخبر بشكل رسمي.









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ومر الثنائي محمد رشاد ومي حلمي بعدد من الأزمات منذ إعلان زواجهما وهو ما أدى إلى انفصالها بشكل غير رسمي أكثر من مرة.







ومؤخرا ظهرت مي تبكي في مقطع مصور، و قالت إنها لن تستطيع الدخول في تفاصيل، ولكن زوجها محمد رشاد يعاني من أزمة في عقد مع شخص ما، وهناك إخلال في التعاقد، وقد حكم عليه بمبلغ 5 ملايين جنيه.









محمد رشاد شارك فى ماراثون دراما رمضان الماضى 2020 للمرة الأولي كممثل من بوابة مسلسل لياليا 80 عبر شخصية مطرب حيث كان المسلسل من بطولة صابرين، اياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل ومن انتاج شركة سينرجي.



