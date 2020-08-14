نضال الشافعى ينتهي من تصوير فيلم الورشة





ويشارك نضال الشافعى فى بطولة الفيلم كل من سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة ومن اخراج محمد حمدى.





وتدور احداث الفيلم فى إطار اجتماعى حيث يكشف بعض تفاصيل كواليس الوسط الفنى وتحديدا فكرة ورش التمثيل من خلال شاب يرغب فى التمثيل ويقع فى حب فتاة ويقرر التقدم لخطبتها ثم يتفقان على تكوين فرقة لتقديم عدد من العروض.





يذكر أن هذا التعاون الأول سينمائية بين نضال الشافعى والمخرج محمد حمدى ولكن التعاون الثالث بينهما على المستوى العام حيث اشتركا فى تقديم مسلسلى شطرنج والسر.

انتهى الفنان نضال الشافعى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الورشة" والذى يعود به إلى السينما حيث كانت آخر المشاهد داخل مسرح النهار.