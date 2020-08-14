AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نضال الشافعى ينتهي من تصوير فيلم الورشة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:05 ص
نضال الشافعى
نضال الشافعى
Advertisements
أحمد إبراهيم
انتهى الفنان نضال الشافعى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الورشة" والذى يعود به إلى السينما حيث كانت آخر المشاهد داخل مسرح النهار. 

ويشارك نضال الشافعى فى بطولة الفيلم كل من سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة ومن اخراج محمد حمدى. 

وتدور احداث الفيلم فى إطار اجتماعى حيث يكشف بعض تفاصيل كواليس الوسط الفنى وتحديدا فكرة ورش التمثيل من خلال شاب يرغب فى التمثيل ويقع فى حب فتاة ويقرر التقدم لخطبتها ثم يتفقان على تكوين فرقة لتقديم عدد من العروض. 

يذكر أن هذا التعاون الأول سينمائية بين نضال الشافعى والمخرج محمد حمدى ولكن التعاون الثالث بينهما على المستوى العام حيث اشتركا فى تقديم مسلسلى شطرنج والسر.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

كورونا خديعة أم حقيقة.. إعلامية كويتية تكشف عن وثيقة غريبة بشأن الفيروس المستجد

قصة إنسان.. زينب فقدت بصرها في الامتحانات وصعدت عرش أوائل الثانوية الأزهرية

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

مى حلمى عن انفصالها عن محمد رشاد: عرفت من السوشيال ميديا

حدث ليلا .. إسرائيل تشن ضربات جوية على غزة.. ترامب يكشف موعد اتفاق سلام الإمارات وإسرائيل.. ومي حلمي: عرفت بطلاقي من السوشيال ميديا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-8-2020 بمحافظات مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها