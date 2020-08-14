AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الشهيد الحي.. الرائد مصطفى يسرى نظم ممرا آمنا للمعتصمين واغتالته قناصة الإرهاب

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:36 م
اعتصام رابعة
اعتصام رابعة
Advertisements
مصطفى الرماح
بؤرتان إرهابيتان حاولت جماعة الإخوان الإرهابية من خلالهما لتكونا منطلقا لعمليات إرهابية تسعى للفوضى داخل البلاد واستجداء العالم من هناك، وذلك بعد عزل الرئيس المخلوع محمد مرسى.

ظلت الأجهزة الأمنية تفاوض عناصر وقيادات جماعة الإخوان لمدة ٧٠ يوما لفض الاعتصامين المسلحين وأن يذهب المعتصمون إلى منازلهم فى سلام إلا أن قيادات الجماعة الإرهابية لم تنظر إلا لمصالحها الشخصية فرفضوا دعوات إنهاء الاعتصامين، حتى حان وقت الصفر وحددت الأجهزة الأمنية موعدا لفض الاعتصامين وهو يوم ١٤ أغسطس٢٠١٣ .


توجهت أجهزة الأمن لفض الاعتصامين المسلحين وقامت بعمل ممر آمن لخروج المعتصمين دون المساس بهم ولكن سرعان ما توجهت أسلحة عناصر الجماعة الإرهابية من أعلى المنازل صوب رجال الشرطة.

سقط الرائد مصطفى يسرى الضابط بقطاع الأمن المركزى وأحد أبطال الشرطة فى معركة فض اعتصام رابعة المسلح.

وقف الرائد مصطفى يسرى فى مقدمة الممر الأمن لخروج المعتصمين إلا أن أحد قناصة جماعة الإخوان الإرهابية أطلق عليه رصاصة اخترقت فكه وساقه وظل على إثرها فى المستشفى لمدة ٣ سنوات وأطلق عليه لقب "الشهيد الحى" حتى استشهد فى عام ٢٠١٦.

الرائد الشهيد مصطفى يسرى من مواليد ١٩٨٩ وتخرج من كلية الشرطة فى عام  ٢٠١٠ وأصيب فى فض اعتصام رابعة المسلح واستشهد عام ٢٠١٦ عن عمر يناهز ٢٧ عاما داخل المستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى ذكرى فض الاعتصامين المسلحين.. الداخلية تقدم 114 شهيدا منذ الفض وحتى مذبحة كرداسة .. صور

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو .. دور سمير الإسكندراني في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية..لماذا فشل الإخوان فى حكم مصر.. طفل يثير اندهاش مذيعة دي إم سي.. حكاية الطالبة الأولى بالثانوية الأزهرية

وفاة شويكار .. تعرف على اللحظات الاخيرة فى حياتها

الحكومة: تحصيل مستحقات الكهرباء المتراكمة على المواطنين بالأسعار القديمة

برلماني يوجه رسالة هامة للمستأجرين والملاك بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

ألبان أطفال ومواد غذائية .. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان .. شاهد

الحكومة تنفي تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ4 أيام أسبوعيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة عمر كمال الرومانسية.. 10 صور جريئة لـ جوهرة

دراسة تحذر: ممارسة الرياضة بكثافة تصيبك بـ فيروس كورونا

طريقة تسوية البط بسرعة