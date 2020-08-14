حكم لمس المرأة بعد عقد القران.. أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي مهدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، إنه بعد عقد الزواج تصير المرأة زوجة للرجل شرعا.
وأضاف مهدي، في البث المباشر للأزهر الشريف، أنه بذلك يحل للرجل أن يلمسها ويصافحها ويجلس معها على انفراد ويكلمها بما يكلم الرجل به زوجته، مع الأخذ بالإحتياط ألا تكون هناك علاقة بين الرجل وزوجته.
حكم الخلوة بعد عقد القران
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه بعد عقد الزواج تصبح المرأة حلالا للرجل فلا يوصف أي فعل بينهما بأنه زنا أو كبيرة من الكبائر.
وأضاف شلبي في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يتم تأجيل الدخول بينهما حتى حفل الزفاف لانه يترتب عليه أحكام شرعية، ولو حدثت بينهما خلوة ثم تم الطلاق فيكون هناك الحكم الشرعي الذي يكتب في العقد أنه طلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية الصحيحة وعلى الزوجة العدة في هذه الحالة.