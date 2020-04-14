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ديني

حكم الخلوة بعد عقد القران.. اعرف حكم الشرع

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:00 ص
حكم الخلوة بعد عقد
حكم الخلوة بعد عقد القران .. اعرف حكم الشرع
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محمد شحتة
حكم الخلوة بعد عقد القران .. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه بعد عقد الزواج تصبح المرأة حلال للرجل فلا يوصف أي فعل بينهما بأنه زنا أو كبيرة من الكبائر.

الخلوة بعد عقد القران
وأضاف شلبي في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يتم تأجيل الدخول بينهما حتى حفل الزفاف لانه يترتب عليه أحكام شرعية، ولو حدثت بينهما خلوة ثم تم الطلاق فيكون هناك الحكم الشرعي الذي يكتب في العقد أنه طلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية الصحيحة وعلى الزوجة العدة في هذه الحالة.

العلاقة بين الخاطب والمخطوبة 
الخاطب أجنبي عن خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية، فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".

العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية، فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج، فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقوله الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقوله لمخطوبته، ومن الممكن فى التصريح بحبه لها أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور.

خروج الخاطب مع مخطوبته
وتابع: "أما مسالة الخروج فلا مانع ويكون ذلك بإشراف الوالى لكن إن خرج معها دون علم أوليائها فهذا لا يجوز، أما بعد الزواج الشرعي فالأصل إباحة التصريح بذلك ولو أمام الناس، لكن ينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ما يخدش الحياء في عرف البلد فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.


حكم منع الزوجة من الخروج قبل الدخول بها
إذا عقد عليها لا يجب عليها الاستئذان منه مادمت في بيت والدها ولم تنتقل إليه ، أما إذا تزوجت المرأة وانتقلت إلى بيت زوجها الواجب عليها طاعة زوجها مادام لم يأمرها بمعصية، بل وتقدم قول زوجها علي قول والديها، إلا أن من باب التقدير ينبغي للزوج أن ينزل علي قول والدها مادام ذلك في استطاعته، ولا يسبب ضررا.

وأضاف "الأطرش"، لا يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها، والخاطب رجل غريب ليس له علي المخطوبة أي حق."لا يحق له منعها، بل لا يحق لها أصلا أن تتصل به لتستأذن منه، والواجب عليها أن تستأذن من والدها أو وليها إن كان الوالد غير موجود".

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