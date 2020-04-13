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ديني

الأصحاء يصومون ..وزير الأوقاف : فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:21 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن فرضية الصيام قائمة  على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار ،  و أنه بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الأوقاف   بوزيرة الصحة الدكتورة  هالة زايد ، والتي أكدت خلاله أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية "عافاهم الله جميعًا" ، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا ، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار .

 وأضافت وزيرة الصحة في مكالمتها مع وزير الأوقاف أن أهم شيء في مواجهة انتشار فيروس كورونا هو عملية التباعد الاجتماعي ، واتخاذ الإجراءات الوقائية من التطهير والتعقيم وسائر تعليمات وزارة الصحة في ذلك ، والالتزام الكامل بإجراءات الجهات المختصة فيمن ينطبق عليهم العزل الذاتي أو الحجر الصحي .

وأوضح وزير الأوقاف قائلا: أن من يفطرون من المرضى وأصحاب الأعذار قسمان : قسم عذره طارئ مؤقت وهذا عليه القضاء حال شفائه ، وقسم مرضه مزمن وهذا عليه الفدية وفق ما تعلنه وتقرره دار الإفتاء المصرية في تحديد المبلغ المحدد كفدية عن كل يوم إفطار هذا العام بإذن الله تعالى ، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء .
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