الأصحاء يصومون ..وزير الأوقاف : فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن فرضية الصيام قائمة على غير المصابين بكورونا وأصحاب الأعذار ، و أنه بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الأوقاف بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، والتي أكدت خلاله أنه لا تأثير لفيروس كورونا على الصيام لغير المصابين وأصحاب الأعذار المرضية "عافاهم الله جميعًا" ، وأن الصيام لا أثر له على الإطلاق في انتشار فيروس كورونا ، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار .





وأضافت وزيرة الصحة في مكالمتها مع وزير الأوقاف أن أهم شيء في مواجهة انتشار فيروس كورونا هو عملية التباعد الاجتماعي ، واتخاذ الإجراءات الوقائية من التطهير والتعقيم وسائر تعليمات وزارة الصحة في ذلك ، والالتزام الكامل بإجراءات الجهات المختصة فيمن ينطبق عليهم العزل الذاتي أو الحجر الصحي .



