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أخبار البلد

بسنت شوقي في ضيافة الجمعة في مصر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:17 م
بسنت شوقي
بسنت شوقي
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محمد نبيـل

يُناقش برنامج "الجمعة في مصر" الذي تُقدمه د. ياسمين سعيد على "MBC مصر" "الليلة" عدد من القضايا الهامة، حيث يناقش الوضع الحالي لكورونا والحديث عن موجة ثانية واللقاحات التي يتم الاعلان عنها.

وتستضيف ياسمين اشرف الفقي استشاري الابحاث الاكلينيكية والمناعة بواشنطن، وفي الفقرة الثانية يستضيف البرنامج د. عبدالمنعم سعيد المُفكر السياسي ورئيس مجلس ادارة المصرى اليوم للحديث عن الانتخابات والقضايا الخارجية المُختلفة.

وفي الفقرة الأخيرة يستضيف البرنامج الفنانة الشابة بسنت شوقي للحديث عن أعمالها الفنية الجديدة، وخاصة مسلسل ليه لأ الذي تم عرضه مؤخرا وأثار موجه من الجدل.

 

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