والد الشهيد هشام شتا يكشف تفاصيل خاصة فى حياته.. فيديو

قال جمال شتا، والد الشهيد البطل هشام شتا ، إنه نشأ فى بيت صعيدي، وتربي على الأسس والقيم الصحيحة القوية التى لا يوجد بها أى دلع.





وأضاف والد الشهيد هشام شتا ، خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر فضائية الأولى، تقديم أيمن عدلي، أنه عاصر العهد الناصري، مؤكدًا أنه كان من محبي جمال عبد الناصر.





وأشار إلى أنه كان الولد الأصغر لـ أسرته، والجميع كان ينتظر والده حتى يعود من العمل والجميع يجلس على مائدة طعام واحدة "طبلية"، وكشف أن لديه 9 أشقاء والجميع قام ببناء نفسه بنفسه.





ولفت إلى أنه كان الابن الأصغر فى أسرته بالنسبة لـ الرجال، والجميع كان يعتمد على نفسه، وكانوا يعيشون حياة شبيه بالحياة العسكرية التي بها التزام واحترام.