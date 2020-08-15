التماس إعادة النظر.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التماس إعادة النظر.





جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى نص المادتين ٤ / ٢٤١ ، ٢٤٢ من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونًا ، وكان الملتمس جاهلًا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.





ولما كان سند الطاعنين في الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواهما الضريبية – بما شاب النموذجين ١٨ ، ١٩ ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين.





واستند الطاعنان في طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبى إلى ما ورد بالنموذج ١٩ ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس.