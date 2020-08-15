الإثيوبيون في الكويت يشترون سندات لدعم سد النهضة بـ مليون بر | تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، أن الإثيوبيين الذين يعيشون في الكويت اشتروا سندات بقيمة تزيد على مليون بر لدعم سد النهضة الإثيوبي.









جاء ذلك خلال حملة بيع السندات التي نظمتها السفارة الأثيوبية في الكويت هذا الأسبوع، واقيمت تحت شعار "مسابقة الملء الأول للسد نبأ عظيم. سنواصل تعزيز دعمنا للانتهاء من السد.









ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن السفير الإثيوبي لدى الكويت، عبد الفتاح عبد الله، بهذه المناسبة، إن الملء الأول للسد تم بنجاح بالتزام القيادة والمشاركة النشطة من الجمهور.









وأضاف لقد خلق الملء الأول للسد روحًا قوية وجديدة من الالتزام وأظهر للعالم أن الإثيوبيين لا يمكنهم البدء فحسب ، بل يمكنهم أيضًا الإنجاز".









ودعا السفير الجمهور إلى مواصلة مساهمته حتى نهاية بناء السد، كما تعهد المشاركون في الحدث بلعب دورهم حتى اكتمال السد.



