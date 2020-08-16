AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة خلال تفقده موقع إقامة قرعة مونديال العالم لليد: عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 10:28 ص
أشرف صبجي صورة أرشيفية
أشرف صبجي " صورة أرشيفية"
Advertisements
ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الأحد، بتفقد الموقع المقترح لإقامة مراسم قرعة مونديال العالم لكرة اليد 2021 والمقرر تنفيذها بفندق مينا هاوس الهرم خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد 2021 في شهر يناير القادم بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، وتقام فعاليات البطولة في 4 صالات مغطاة هم "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية".

رافق الوزير خلال جولته بموقع إقامة قرعة المونديال أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة وفي مقدمتهم المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي باللجنة المنظمة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من القيادات التنفيذية، ومسئولي شركتي بريزينتيشن وتذكرتي. 

واطلع الدكتور أشرف صبحي على التصور المبدئي لحفل مراسم القرعة، ومسارات الدخول للحفل، وأماكن جلوس كبار الشخصيات والسادة الضيوف والإعلاميين، والبرنامج المقترح لفقرات حفل القرعة. 

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى المتابعة بصفة دورية مع اللجنة المنظمة؛ للوقوف على وضع كافة التجهيزات اللوجستية والإجراءات الإدارية بشأن الأمور المتعلقة بمراسم قرعة مونديال اليد، وحفلتي الافتتاح والختام، إضافة إلى الاستعدادات الخاصة بالصالات المغطاة وجاهزيتها لاستضافة منافسات البطولة.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "عازمون على تحقيق النجاح الباهر للبطولة على مختلف الأصعدة التنظيمية والفنية والإدارية بفضل ما تتميز به مصر من مقومات نجاح من خبرات تنظيمية، وتوافر البنية الإنشائية الرياضية، ووسائل الانتقال، وفنادق الإقامة، والمطارات الدولية، والمعالم السياحية، وعوامل الأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يقدم كل الدعم والمساندة للرياضة المصرية".

وتابع وزير الشباب والرياضة :"يُجرى حاليًا عقد عدة اجتماعات مع اللجان الفرعية للجنة المنظمة؛ للإطلاع على آخر مستجدات اللجان كلٌ في شأنه، وتوفير المتطلبات والاحتياجات، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في ضوء الوصول إلى كامل الجاهزية لكأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وذلك يتم جنبًا إلى جنب بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى للتأكيد على استعداد مصر لاستضافة البطولة في يناير المقبل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم فى قلب مصر.. متحف الحضارة يقترب من استضافة قرعة مونديال اليد

من بينها حفلا القرعة والافتتاح.. وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لمونديال اليد

اللجنة المنظمة لمونديال اليد تراجع عروض حفل القرعة بمتحف الحضارات الجديد

وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي

طالب بإنهاء الأعمال في توقيتاتها.. وزير الرياضة يجتمع باللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١

مصر جاهزة لمونديال اليد .. الانتهاء من 98 % من أعمال صالة العاصمة الادارية ..وبرج العرب على وشك .. وأكتوبر تقترب .. وتسليم القاهرة فى نوفمبر

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس.. بدء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو بتلاوة القرآن

بسبب صورة من 29 عاما .. وجه منتفخ ولوك مختلف لـ نجلاء بدر تتصدر التريند

الدعاء الذي إذا قاله المريض يشفى بإذن الله.. فيديو

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

فيديو جراف.. فوائد شرب الماء الدافئ مع الليمون

فسخت خطبتي مرتين.. هل عدم الإفصاح عنهما إذا تقدم لي أحد يعتبر غشا

AdvertisementS

عقب تحقيق الفوزعلى مصر المقاصة.. 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك

إيهاب جلال لـ صدى البلد: لا نستحق الخسارة من الزمالك

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

فرحتنى.. أحمد عيد عبد الملك فى تغريدة عن رأيه فى المباريات الأخيرة.. شاهد

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

عصام عبدالفتاح: أوافق على تولي ميدو رئاسة لجنة الحكام لمدة شهر

مختار ويوسف .. كورونا يثبت أحقية المدرب المصري وفشل كارتيرون وفايلر

تشكيل مانشستر يونايتد وإشبيلية المتوقع في موقعة الدوري الأوروبي

تقارير إنجليزية: رمضان صبحي ينضم لصفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل

بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في افتتاحية الجولة العشرين بالدوري المصري

توفيق السيد يعتذر عن عضوية اللجنة الفنية للحكام فى اتحاد الكرة.. تفاصيل

الدوري الأوروبي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ويكسنر الطبي: عدد مرات التبول تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مناقيش البيض

طريقة عمل التورتة .. 5 وصفات زى المحلات