علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلامه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص موضوعات المباني خلال 6 أشهر فقط، للانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة.









وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "إننا بعد الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم التصالح وتسديد الأموال، وننتهز الشهر الإضافي المخصص لجدية التصالح والانتهاء من ذلك الموضوع".









وأضاف أنه بنهاية الـ 6 أشهر هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وهناك أحياء سيتم فيها السماح بدور أو اثنين فقط، متابعًا: "أنا بقول الكلام دا علشان الناس تبقى مستعدين، ودا أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه".



