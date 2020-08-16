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توك شو

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:39 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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ريهام فيكتور
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلامه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص موضوعات المباني خلال 6 أشهر فقط، للانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة.


وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته أثناء افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق: "إننا بعد الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم التصالح وتسديد الأموال، وننتهز الشهر الإضافي المخصص لجدية التصالح والانتهاء من ذلك الموضوع".


وأضاف أنه بنهاية الـ 6 أشهر هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وهناك أحياء سيتم فيها السماح بدور أو اثنين فقط، متابعًا: "أنا بقول الكلام دا علشان الناس تبقى مستعدين، ودا أمر منقدرش كدولة نتهاون فيه".

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