الصحف السعودية اليوم.. المملكة تسجل 2466 حالة تعاف جديدة من كورونا.. أوغلو يفضح أردوغان: بطل من ورق.. والإمارات تستنكر التدخل الإيراني في شئونها

-الاقتصاد التونسي يسجّل أكبر تراجع له منذ 23 عاما

-القيادة السعودية تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه

-ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الهند إلى 50 ألفًا

- مجلس التعاون الخليجي يستنكر تهديدات إيران للإمارات









تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليًا، سلطت صحيفة "سبق"، الضوء على مستجدات كورونا في السعودية، فأعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266953 حالة.









وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1227 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 298542 حالة .









وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3408 حالات وفاة.









وذكرت صحيفة "الوئام" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقية عزاء ومواساة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وفاة شقيقه روبرت ترامب.









عربيا، قالت صحيفة "الرياض" إن الاقتصاد التونسي سجل أكبر تراجع له منذ 23 سنة لينخفض بنسبة غير مسبوقة بلغت 6ر21 بالمائة مع موفى الثلاثي الثاني لسنة 2020.









وأكد المدير العام للمعهد التونسي للإحصاء عدنان لسود، أن هذا الانكماش يأتي نتيجة اقرار الحجر الصحي للتصدي لانتشار جائحة كوفيد - 19 والذي شمل جل القطاعات الاقتصادية باستثناء القطاع الفلاحي.









فيما نقلت صحيفة "الوئام"، عن وزير الدولة للشؤون الخارجية بالامارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، قوله إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجهًا إلى إيران، ولا نقبل التدخل في قراراتنا.









وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أكد: "معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجّهًا إلى إيران، نقولها ونكرّرها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق".









أما صحيفة "الرياض"، فذكرت أن مجلس التعاون الخليجي أصدر أمس الأحد بيانًا يستنكر فيه تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين لدولة الإمارات.









وقال البيان: "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعرب عن استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية".









عالميًا، قالت صحيفة "عكاظ" إن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، فضح جانبًا من "البطولات الوهمية" للرئيس رجب طيب أردوغان، كاشفًا حقيقة ما جرى في مؤتمر دافوس عام 2009، وانسحابه الشهير بعد انتقاداته للرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز، مؤكدًا أنه سرعان ما طلب الاعتذار لاحقًا.









وقال رئيس حزب المستقبل في خطاب ألقاه (السبت) بولاية قونيا مسقط رأسه، على انتقادات وجهها أردوغان «أولئك الذين كانوا في القاعة معنا في دافوس ارتعدوا يوم قلنا لبيريز دقيقة، لكنهم شكلوا الآن حزبًا جديدًا».









وأضاف الحليف السابق: للأسف، أردوغان لم يقل الحقيقة في خطابه، كلانا يعرف جيدًا ما جرى في تلك الليلة في دافوس، بعد اختفاء الأضواء.. هو يعلم أنني شخصيًا قمت بدبلوماسية الباب الخلفي للاعتذار لبيريز بصفتي كبير المستشارين حينها، وهذا الاعتذار تم من هاتفي الشخصي، وقد تغير الوضع تمامًا في بلدنا ودافوس بعد هذا الاعتذار.









ونقلت الصحيفة ذاتها، أن حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في الهند ارتفعت إلى 50 ألفا مع تسجيل 900 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، وفق ما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة.









وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي بريطانيا كالدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2,6 مليون إصابة.









ومن صحيفة "صدى" السعودية، كشف مصارع ألماني تركي عن تعرضه للتهديد بالقتل، وذلك بعد يوم من انتقاده سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.









وكان المصارع قد انتقد تلاعب وسيطرة أردوغان على الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا.









وفي اليوم التالي، تفاجأ المصارع بوجود ظرف على الزجاج الأمامي لسيارته، بداخلة رصاصة، في تهديد صريح بالقتل.