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فن

فى ذكرى ميلاده .. سر الشائعة التي أزعجت حسين كمال من العندليب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
 تحل اليوم الإثنين 17  أغسطس ذكرى ميلاد المخرج الكبير حسين كمال، والذي يعد واحدا من أهم المخرجين المصريين.

وغضب المخرج الراحل حسين كمال من الفنان عبد الحليم حافظ  بعد ان قدما معا فيلم " أبى فوق الشجرة " , وحقق نجاحا كبيرا , وقد اعتقد البعض ان الفنان عبد الحليم حافظ هو من قام بإخراج العمل ووضع اسم حسين كمال فقط عليه  ظنا منهم ان الأخير لم يكن له سابق أعمال فنية سوى فيلم سينمائى واحد لم يحقق النجاح  كما كانوا يعتقدون.  

إلا ان المخرج الراحل كان له سابق اعمال وحققت نجاحا وكانت متميزة وتم ادراج بعضها ضمن افضل مائة فيلم في السينما المصرية ومنها فيلم" البوسطجي" إلى جانب "شيء من الخوف" وهما تحديدا اللذان تم انتاجهما قبل فيلم "ابي فوق الشجرة" محل الخلاف والغضب الذي نشأ بينهما.

وجاء شعور حسين كمال بالغضب من العندليب لان يخرج ويعلن للصحافة نفيا لتلك الشائعة , الا ان العندليب قام بمصالحته بعد سنوات من الخصام.

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