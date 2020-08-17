فتاوى تشغل الأذهان: من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة؟.. لـ3 أسباب عمر بن الخطاب رفض بدء التأريخ الهجري من مولد النبي.. والإفتاء تستطلع هلال محرم بعد غد

"ا قرأ القرآن ومر على شخص فألقى عليه السلام ، فهل يجوز أن اقطع القراءة لارد عليه أو اكتفى برفع يدى، وهل عليا ذنب إذا قطعت القراءة لرد السلام؟" سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع ، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأوضح عبد السميع قائلًا: أن السلام مستحب، ورد السلام واجب، وعليه فعدم رد السلام فيه آثم، إلا بعض الحالات التى يمكن لها مخالفة نظرا لعدم مناسبة حالة الملقى عليه السلام غير ملائمة للرد وهى التى ذًكرت بأبيات نظمها بعض العلماء والفقهاء تقول: أن رد السلام واجب إلا على من في الصلاة أو بأكل شغلا، أو شرب أو قراءة أو أدعيه أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه، أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامة أو الأذان، أو سلم الطفل أو السكـران أو شابة يخشى بها افتتــان أو فاسق أو ناعس أو نائـم أو حالة أو كان في الحمام أو مجنونا فهي اثنتان قبلها عشرون.



