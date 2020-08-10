فتاوى تشغل الأذهان.. علي جمعة: 5 كلمات مفتاح سحري للخروج من الأزمات.. الإفتاء تجيب عن حكم من تترك بيت زوجها غاضبة

تعرف على حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف والموبايل

هل شرط الوضوء بعد الاغتسال من الجنابة للصلاة





نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي..





قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى منَّ على المسلمين بأن جعل لهم مفتاحًا للسعادة يلجأون إليه في أحزانهم وأزماتهم وكُرباتهم، فتنفرج الأزمات وتنقشع الكُربات وتتحول الأحزان إلى سلام وطمأنينة لا يعرفها إلا من ذاقها، وهذا المفتاح السحري الذي نتكلم عنه هو "الصلاة على سيدنا النبي ﷺ.





وأوضح جمعة عبر فيسبوك، أنه عند بناء إنسان الحضارة يجب تعليمه هذا المفتاح فيحتفظ به ويستخدمه عنده، وما أحوجنا إلى الصلاة على سيدنا النبي ﷺ في هذا الزمن، فهي مفتاح الخيرات، ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه.





وأكمل: وينبغي علينا أن ندرك أننا نتخلق في هذا بأمر إلهي، بدأ الله تعالى به بنفسه وبملئه الأعلى، حيث قال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).





وأخبر المصطفى ﷺ بفضل الصلاة عليه في كثير من الأحاديث ، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه عشرا» [رواه مسلم].وسيدنا رسول الله ﷺ ليس في حاجة إلى أن نصلي عليه؛ بل نحن في حاجة إلى أن نصلي عليه ﷺ حتى يكفينا الله همومنا ويجمع علينا خيري الدنيا والآخرة، ويغفر لنا ذنوبنا.





وقد يسأل السائل : كم نصلي على سيدنا النبي ﷺ في يومنا وليلتنا؟ والواقع أنه لا حد للصلاة على سيدنا النبي ﷺ فينبغي على المسلم أن يجتهد في الصلاة عليه قدر المستطاع، وإن استطاع أن يجعل ذكره كله في الصلاة على سيدنا النبي ﷺ فهو خير له، فهذا الصحابي الجليل أُبَىّ بن كعب رضي الله عنه يقول للنبي ﷺ: (قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذًا تُكْفَى هَمَّك ويُغْفَر لك ذنبُك) (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح).





وأكمل: إنفاق كل مجلس الذكر في الصلاة على سيدنا النبي ﷺ خير عظيم، حث عليه سيدنا النبي ﷺ، ويؤكد هذا المعنى ما رواه أُبَيّ بن كعب كذلك قال: (قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذًا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك) (رواه أ





حكم من تركت بيتها غاضبة

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لو كان السبب الزوج ولا تستطيع الزوجة بسبب خلاف بينهما الجلوس في المنزل لأن المشاكل تتفاقم بذلك، فذهبت إلى أهلها حتى تهدأ الأمور قليلًا، فهذا طبيعي.





أما إذا كانت الزوجة تترك المنزل وتجلس أسبوعين أو ثلاثة عند أهلها دون أي سبب أو يفعل الزوج ذلك، بأن يترك منزل الزوجية ويذهب إلى أهله، فهذا تخلٍ عن المسئولية والواجب.





واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا..."؟





واختتم شلبي أن التخلي عن المسئولية مشكلة ظهرت هذه الأيام وكأنها موضة.









"حكم قراءة القرآن بدون وضوء"





سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».





وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما اتفقت عليه الفتوى أنه يجوز قراءة القرآن بدون وضوء إذا كان من الموبايل أو عند تسميع ما أحفظ لنفسي.





ونبه أمين الفتوى: « أما المصحف لا يقرأ منه بدون وضوء؛ لقوله - تعالى-: « لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، ( سورة الواقعة، الآية 79).









كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ للصلاة فهل تجوز لي الصلاة









أوضح مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أنه يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء.





وأضاف مجمع البحوث أن من أدلتهم:قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]. كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخاري بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا".









وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.





ومن المعقول : أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.





وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجبًا أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.



