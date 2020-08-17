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رياضة

إصابة جديدة بفيروس كورونا تضرب مصر للمقاصة قبل مواجهة الجونة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:35 م
إيهاب جلال مدرب المقاصة
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلواني
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.


وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.


وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عبدالله مجدي من قائمة المباراة لاصابته بكورونا حيث أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وهو اللاعب عبدالله مجدي بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة الجونة وتم استبعاد عبدالله مجدي وإخضاعه للعزل المنزلي والبدء في إعطائه العلاج اللازم.



وفي سياق متصل أظهرت نتائج المسحة الأخيرة لفريق المقاصة استمرار إيجابية عينة الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، اللذين تم اكتشاف إصابتهما قبل لقاء أسوان، ويواصل الثنائي الخضوع للعزل المنزلي وتلقى العلاج لحين تعافيهما من الإصابة بالفيروس.

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