إصابة جديدة بفيروس كورونا تضرب مصر للمقاصة قبل مواجهة الجونة

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 19 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها في الرابعة غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وعصام صبحي وأحمد صبيحة ومحمد كناريا وصلاح ريكو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأحمد مرشوح ومحمد رمضان وشميلس بيكلي وصلاح أمين وأودو موسيس.
وقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عبدالله مجدي من قائمة المباراة لاصابته بكورونا حيث أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وهو اللاعب عبدالله مجدي بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة الجونة وتم استبعاد عبدالله مجدي وإخضاعه للعزل المنزلي والبدء في إعطائه العلاج اللازم.
وفي سياق متصل أظهرت نتائج المسحة الأخيرة لفريق المقاصة استمرار إيجابية عينة الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، اللذين تم اكتشاف إصابتهما قبل لقاء أسوان، ويواصل الثنائي الخضوع للعزل المنزلي وتلقى العلاج لحين تعافيهما من الإصابة بالفيروس.