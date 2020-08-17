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فن

هعتبرك مت لـ اليسا تحقق ٢ مليون مشاهدة.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:33 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
حققت اغنية " هعتبرك مت " للفنانة اللبنانية اليسا ٢ مليون و ١٠٠ الف مشاهدة بعد مرور قرابة اسبوعين على طرحها من البومها الجديد " صاحبة رأي".

وأثارت الأغنية حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لون جديد على اليسا التي تتميز بالرومانسية وتلقب بملكة الإحساس.


أغنية هعتبرك مت كلمات بهاء الدين محمد ، الحان مدين وتوزيع احمد عبد السلام




ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.


وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي". 

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