بالأورانج.. فرح علي بإطلالة ساحرة على إنستجرام

اجازة اجازة اجازة ، كل حبايبي و متابعيني لا تنتظروني اليوم في برنامج أخبارنا لأني في اجازه يلا بقى شويه مصيف ، اشوفكم ابتداء من السبت القادم بإذن الله، بحبكم قوي 💛 تمنيتكم لي اجازه سعيدة 😍😍🌹🌹 #فرح_على #مذيعة_الرياضة