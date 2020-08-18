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مرأة

بالأورانج.. فرح علي بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:52 ص
فرح علي
فرح علي
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آية التيجي
تألقت المذيعة فرح علي في جلسة تصوير جديدة قامت بمشاركتها مع متابعيها  عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت فرح علي بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن اعجابهم بأناقتها.


وظهرت فرح علي بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأورانج بنصف كم، يتوسطه حزام من نفس لون الفستان حول خصرها وازرار على كامل الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير .

وتركت فرح علي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة عشوائية وانسيابية ، وقد تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت فرح إطلالتها بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وأكملت فرح على إطلالتها باختيار اكسسوارات؛ حيث ارتدت  ققرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادات ناعمة باللون الذهبي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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