بالأورانج.. فرح علي بإطلالة ساحرة على إنستجرام



وظهرت فرح علي

بإطلالة مميزة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأورانج بنصف كم، يتوسطه حزام من نفس لون الفستان حول خصرها وازرار على كامل الفستان، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير .