أجمل ابتسامة وأطيب قلب.. فرح علي تنعي أقدم عامل في نادي الزمالك

نعت الإعلامية فرح على، عم عادل سوريال، أقدم عامل في نادي الزمالك، والذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.





ونشرت فرح صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت قائلة "أجمل ابتسامة وأطيب قلب ، هتوحشنا قوى يا عم عادل يا غالى ، الى رحمة الله 😔😔

ادعوا له بالرحمة 🙏".





وكان عم عادل تجمعه علاقة طيبة بلاعبي الزمالك، حيث كان يحرص العديد منهم على التقاط صور معه بين الحين والآخر ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





ولقى خبر وفاة عم عادل حزن كبير لدى العاملين بنادي الزمالك، حيث قام عدد كبير منهم بنعيه عبر حساباتهم الشخصية على الفيس بوك.









جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.









ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



















