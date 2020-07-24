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مرأة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:32 م
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم 24 يوليو النجمة العالمية جينفير لوبيز و التى أكملت عامها الـ 51 بعيد ميلادها ، وعلى الرغم من ذلك لا يظهر عليها علامات التقدم فى العمر ولازالت تحافظ على رشاقتها و نضارة بشرتها.

تعتبر جينفير لوبيز من النجمات اللاتى يخطفن الأنظار بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، فتعتمد على الإطلالات الملفتة ذات الطابع الجرئ فى الكثير من الأحيان مما يجعلها محط انظار الجميع.

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تحرص النجمة العالمية جينفير لوبيز على ارتداء الفساتين التى تحمل توقيع دار الأزياء و المصممين العالمين مثل زهير مراد و غيره من المصممين، كما تعتمد على التصميمات المصنوعة من الأقمشة الفخامة التى تزيد من أناقتها.

تتميز جينيفر لوبيز بأنها تحرص على التنوع بين مختلف التصميمات و الألوان و لا تسير عل وتيرة واحدة فى عالم الموضة و الأزياء وهو ما ميزها عن غيرها من مشاهير العالم.

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها
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جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها

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