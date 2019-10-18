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مرأة

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:50 م
جينيفر لوبيز بفستان
جينيفر لوبيز بفستان زفاف من تصميم زهير مراد
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رشا عوني
نشر مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد صورا جديدة على حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، للنجمة الأمريكية العالمية جينيفر لوبيز وهي ترتدي فستان زفاف ابيض من تصميمه.

وظهرت "لوبيز" أمس بفستان زفاف أبيض، في شوارع مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية أثناء تصويرها مشهدا من فيلمها الجديد marry me.

وعادة ما تجذب تصميمات العالمي زهير مراد النجمة جينفير لوبيز ،وظهرت عدة مرات بفساتين من تصميمه، لكن فستان الزفاف الذي ارتدته امس كان أول فستان زفاف تظهر به بتوقيع زهير مراد.
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور
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