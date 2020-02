جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بملابس رياضية ودون مكياج بـ لوك صادم أثناء تجولها في الشوارع الأمريكية، وذلك عقب تألقها في حفل افتتاح دورة ألعاب Super Bowl





وكانت جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عاما ارتدت أكثر من إطلالة خلال الحفل الذي الأحد الماضي، إحداها jumpsuit فضي من ماركة فيرستشي.





خطفت إيما ابنة جينيفر لوبيز الأنظار إليها بعدما شاركت والدتها في غناء إحدى أغانيها الشهيرة Let's Get Loud و أيضا أغنية Born in the U.S.A خلال حفل افتتاح دورة ألعاب super bowl.





وظهرت أيما التي تبلغ من العمر 11 عاما بفستان أبيض، وخلال وصلتها الغنائية أبرزت موهبتها الغنائية الموروثة عن والدتها.