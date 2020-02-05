AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:22 م
جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
Advertisements
شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بملابس رياضية ودون مكياج بـ لوك صادم أثناء تجولها في الشوارع الأمريكية، وذلك عقب تألقها في حفل افتتاح دورة ألعاب Super Bowl

وكانت جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عاما ارتدت أكثر من إطلالة خلال الحفل الذي الأحد الماضي، إحداها jumpsuit فضي من ماركة فيرستشي.

خطفت إيما ابنة جينيفر لوبيز الأنظار إليها بعدما شاركت والدتها في غناء إحدى أغانيها الشهيرة Let's Get Loud و أيضا أغنية Born in the U.S.A خلال حفل افتتاح دورة ألعاب super bowl. 

وظهرت أيما التي تبلغ من العمر 11 عاما بفستان أبيض، وخلال وصلتها الغنائية أبرزت موهبتها الغنائية الموروثة عن والدتها. 
جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد
جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل شاكيرا وجينيفر لوبيز

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl

جينيفر لوبيز وشاكيرا تتألقان في حفل افتتاح Super Bowl ..صور

شاكيرا الأكثر بحثا بـ جوجل في العالم لهذا السبب

ابنة جينفير لوبيز تشاركها الغناء في حفل Super Bowl ..فيديو

شاهد .. تعليق مثير من اليسا على حفل شاكيرا وجينيفر لوبيز

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار أجرت 381 ألف عملية جراحية

التموين تحذر: عدم تسجيل رقم الهاتف يؤدي لوقف البطاقة

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

شاهد.. بيانات البطاقة الشخصية للراحلة نادية لطفى

ميمي عبدالرازق يتغزل في حسام حسن.. ويكشف سبب رحيله عن سموحة

كلهم أبطال.. الأهلي الأكثر تتويجًا بـ 8 ألقاب..والزمالك وصيفا.. ومازيمبي أول المتوجين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة