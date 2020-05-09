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مرأة

شاهد.. فرح علي تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

السبت 09/مايو/2020 - 10:41 ص
فرح علي
فرح علي
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة فرح علي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت فرح علي فى الصور بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت عباءة باللون الأبيض واتسم التصميم ببعض النقوشات والرسومات الجذابة المتناسقة مع الأجواء الرمضانية، وقد حمل التصميم توقيع DnDdesigns.

وانتعلت فرح علي حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الميتالك المتناسق مع إطلالتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فرح علي على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل إسماعيل عبد الغنى مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة.

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