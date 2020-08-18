العبارات والمعديات النيلية بأسوان..اهتمام للتأكد من صلاحيتها..وجهود لإنشاء محاور وكبارى بكلابشة ودراو لخدمة أهالى قرى غرب النيل





وفى محافظة أسوان أقصى الجنوب تلقى " صدى البلد " الضوء على ما تقوم به أجهزة المحافظة من جهود لتوفير العبارات والمعديات حيث قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليف رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة والمرور الميدانى على جميع العبارات والمعديات النيلية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار بين جانبى مجرى نهر النيل فى 6 نقاط بطول المحافظة.





كما وجه المحافظ بضرورة توافر وسائل ومعدات النجاة والأمان ، فضلًا عن الإلتزام بالحمولة والمواعيد المقررة حيث سيتم إحالة أى مسئول للنيابة العامة فى حالة اكتشاف أى خلل فنى أو ادارى.





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وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه عقب حادث عبارة البحيرة تم رفع مطالب المحافظة للفريق كامل الوزير وزير النقل والمتعلقة بدفع العمل وسرعة إنهاء مشروعات محاور وكبارى خزان أسوان البديل ودراو وكلابشة والجارى إنشاؤها فوق نهر النيل والتى تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل ، وهو الذى سيساهم فى تقليل الإقبال على إستخدام العبارات النيلية وبالتالى الحد من الحوادث المتكررة.





وأكد عطية بأن ذلك الإجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة للحفاظ على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين من خلال ضمان جاهزية العبارات والمعديات لنقل المواطنين والمركبات بين شطرى النيل بشكل آمن تمامًا ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الرقابة من هيئة النقل النهرى على اللنشات الأهلية العشوائية.





وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك إهتمام بالعبارات النيلية والتى تصل إلى 13 عبارة نيلية سعة كل منها 100 راكب و 10 سيارة بحمولة 50 طن لخدمة أهالى قرى غرب النيل موزعين على 6 نقاط بين جانبى النيل.





كما استجاب محافظ أسوان الشهر الماضى لمناشدة أهالى قرية المنصورية لإصلاح العبارتين النيلية المخصصتين لعبور أهالى القرية التى تقع غرب النيل بمركز دراو بعد تضررهم من توقف العبارتين النيلية.





حيث أعطى المحافظ توجيهاته الفورية لرئيس الوحدة المحلية بإصلاح العبارتين، وقد تم على الفور إستدعاء طاقم الصيانة والذى أنهى أعمال الإصلاح وخاصة أن حمولة كل عبارة تصل إلى 50 طن وتستوعب 100 راكب و 8 سيارات .





وأوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان سيتم أعمال الإصلاح للعبارة الأخرى لتشغيلها على الفور وخدمة أهالى المنصورية بين جانبى نهر النيل ، نافيًا ما تردد عن إصلاح الهيكل الخارجي دون المواتير حيث تم منذ عامين تنفيذ أعمال الصيانة بالكامل ، ولكن مع استمرار التشغيل اليومى من الطبيعى حدوث أعطال مفاجئة خارجة عن الإرادة ، وبالتالى يتم وقف إبحار العبارة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين .





فيما أشار العديد من المواطنين المقيمين بقرى غرب النيل فى فارس بكوم أمبو وبنبان بدراو والسباعية بادفو بأنهم يتجهون بشكل يومى لإستخدام العبارات والمعديات النيلية للتوجه من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى المواجه لقراهم سواء للعمل أو للمستشفيات أو للأسواق لتلبية وقضاء الاحتياجات والمطالب اليومية.





وهناك من يطالب بتحرك العبارات النهرية مبكرًا لكى يتمكن العاملين فى أماكن بعيدة للحاق بأعمالهم، فضلًا عن التصدي لقيادة الصبية للنشات النهرية، مع القيام بالمتابعة للحمولات المقررة للمعديات النهرية وخاصة مع وجود مركبات ودراجات بخارية، وبضائع لتلافى تعرض المترددين عليها من أى حوادث، مع تكثيف الرقابة على المراسى النهرية فى الشرق والغرب ومتابعة إبحار المعديات النهرية أولًا بأول.





كما طالب البعض بتدشين مركز لصيانة العبارات النهرية واللنشات لضمان عدم خروجها عن الخدمة، لأنه فى هذه الحالة يلجأ الأهالى لاستخدام اللنشات النهرية الغير أمنهة والتى تتواجد بأعداد مختلفة للحفاظ على سلامتهم ، فيما كانت من أبرز المشاهد التى تمت داخل إحدى المعديات بقرية فارس منذ سنوات هى قيام سيدة بحالة وضع داخل المعدية وسط النيل .





هذا فيما لم تسجل أسوان أى حوادث لغرق معديات نيلية فى نهر النيل من قبل، بينما وقع حادث تصادم بين معدية قرية بنبان بمدينة دراو فى عام 2016 ومركب صغير يستقله ثلاثة أشخاص، ما أدى إلى سقوطهم في مياه نهر النيل وتم إنقاذهم، واستكمال المعدية لرحلتها من الجانب الشرقى إلى الجانب الغربى والعكس وقتذاك.





وفى المقابل تواصل محافظة أسوان أعمالها لإنشاء محاور جديدة على نهر النيل تشمل إنشاء محور دراو الجديد والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة والذى يبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بلانه بإجمالى تكلفة 1.4 مليار جنيه وبطول 17 كم ، و يتكون من عدد 7 كبارى من أهمها ( كوبرى النيل - كوبرى الزراعى الغربى - كوبرى الصحراوى الغربى ) و 3 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف ، ويبلغ عرض الكوبرى فوق نهر النيل ( 25 ) مترا ويبلغ عــــرض باقى قطاعات الكبارى ( 21 )مترًا.





بجانب إنشاء محور وكوبرى كلابشة الجديد على النيل والذي تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشمل عدد 9 كبارى من أهمها ( كوبرى الطريق الزراعى الشرقي – كوبري النيل – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربى ) و 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .

الإهتمام بأسطول النقل النهرى يعتبر من أبرز الأولويات التى تقع فى مقدمة إهتمامات الأجهزة المعنية لتوفير وسائل النقل النهرى من العبارات والمعديات المختلفة لخدمة قاطني قرى غرب النيل .