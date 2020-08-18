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تعليم

لطلاب شعبة العلوم بتنسيق 2020.. تعرف على مميزات وبرامج حاسبات وذكاء اصطناعى عين شمس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:42 م
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس
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قسم التعليم

 تطرح كلية  الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس برامج متميزة تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم اتجاه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتخدم الثورة الصناعية والرقمية والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حاليا  لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك عن طريق التعاون مع كبرى شركات البرمجيات والمراكز البحثية في التدريب الصيفي.


وقد قرر  المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى  قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم ابتداء من  هذا العام  بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بعدما كانت مقتصرة علي شعبة علمي الرياضة وبعد الاقسام الخاصة لعلمي العلوم .

مميزات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

وتنشر صدي البلد مميزات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس واقسامها وطرق التقديم :

حيث ما يميز كلية الحاسبات بجامعة عين شمس انها تقدم 5 برامج متميزة تعمل بنظام الساعات المعتمدة الذى يتيح للطالب تحديد العبء الدراسي له اثناء الفصل الدراسي ويتيح الاتصال المباشر بين عضو هيئة التدريس و الطالب و تعتمد طرق التقييم للطالب على أساس الانشطة و المهام و المشاريع الذى يكلف بها على مدار الفصل الدراسي و ليس فقط الامتحان النهائي.


كما انها لا تترك طلبها بعد التخرج للبحث عن فرص عمل بانفسهم بل يتم اقامة ملتقى سنوي لتوفير فرص عمل للطلاب الخرجين

 وتعلن الكلية عن قبول طلاب ثانوية عامة 2020  بالبرامج التالية: 

-برنامج هندسه البرمجيات Software Engineering

-برنامج الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence

-برنامج الأمن السيرانى Cyber Security

-برنامج الوسائط المتعددة Digital Multi media

شروط القبول بالبرامج 

وشروط القبول بالبرامج هو الحصول على الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية .

 وتتميز البرامج بالارتباط بسوق العمل والتفاعل مع المجتمع وذلك بتحديد الاحتياجات اللازمة في مواصفات الخريج وادراجها بمحتويات المقررات الدراسية لإكساب الطالب التقنيات والمهارات لمواكبة هذه الاحتياجات.


ويتم التقديم للبرامج عن طريق تقديم طلب لشئون التعليم و الطلاب بالكلية للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة و ذلك بعد ترشحه لأي من الكليات طبقا لمكتب التنسيق على شرط الحصول على الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية

و يذكر ان كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس قبلت من مجموع  379.5 درجة خلال تنسيق 2019  ومن المتوقع ان تحدث تغيرات خلال تنسيق 2020 بدرجات القبول .


 الأوراق المطلوبة للتقديم :

 شهادة ميلاد حديثة مطبوع عليها الرقم الثلاثي وصورة منها

2 صورة لبطاقة الرقم القومي

3 صور شخصية وصورة للكشف الطبي(8 صور)

4 التجنيد استمارة 2 جند و استمارة 6 جند من مكتب التجنيد

5 جواب او بطاقة الترشيح

 

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