AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إتحاد الكرة يحسمها .. طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:48 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك - أرشيفية
Advertisements
مجدي سلامة
أنهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاتفاق مع طاقم حكام أجنبي، لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة.

ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة و حكمين مساعدين وحكمين لتقنية الفيديو، وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن جنسية وأسماء الطاقم مساء الخميس المقبل. 

 ويدخل الأهلي مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه أمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى. 


أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة الأهلي والزمالك في الدور الثاني من الدوري يديرها حكام أجانب

أزمة في مباراة القمة.. اتحاد الكرة يستعين بـ عصام عبد الفتاح للخروج من ورطة الحكام الأجانب

ترشيحاتنا

تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة

بالكاش مايوه.. ليلي علوي بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

ميدو: فايلر يحير كارتيرون بـ أحمد فتحي.. ومعلول قوة الأهلي

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

أخبار الرياضة.. إصابة محمود متولي بقطع في غضروف الركبة والسعيد يرحب بانضمام ثلاثي الأهلي

شوبير يحدد مكاسب وخسائر الأهلى من مواجهة أسوان قبل قمة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. شيماء سيف بإطلالة صيفية تبرز جمالها

أمام الحانة.. إنجليزي تدخل لفض شجار فانتهى به الحال جثة هامدة

بـ الذهبي الجريء.. زينة بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد