إتحاد الكرة يحسمها .. طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك





ويضم الطاقم 5 حكام بواقع حكم ساحة و حكمين مساعدين وحكمين لتقنية الفيديو، وسيتم الإعلان بشكل رسمى عن جنسية وأسماء الطاقم مساء الخميس المقبل.





ويدخل الأهلي مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه أمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.









أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.