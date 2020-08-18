بدر البوسعيدي .. دبلوماسي محترف يخلف بن علوي على كرسي وزير خارجية عمان

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية خلفا للدبلوماسي العماني المخضرم يوسف بن علوي الذي شغل المنصب حوالي 23 عاما.





ووفقا لتقارير الاعلام يبدو أن التعيين الجديد للبوسعيدي يعتبر تحولا في السياسة الخارجية العماني حيث يتولى المنصب وزير من الأسرة الحاكمة، لأول مرة





ويعد البوسعيدي أحد الدبلوماسيين المحترفين في السلطنة فقد ترقى في أروقة وزارة الخارجية، التي التحق بها منذ إكمال دراساته العليا في المملكة المتحدة.





وولد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مايو 1960، في مسقط، وبين العاصمة العمانية وصلالة تلقى الوزير الجديد تعليمه المبكر في المدارس السعيدية.





وغادر البوسعيدي إلى المملكة المتحدة وهو ابن 17 عاما بغرض الدراسة، والتحق بمدراس خاصة في إمارة ويلز، قبل أن ينتقل في العام الموالي وتحديدا عام 1978، إلى لندن حيث أمضى ثلاث سنوات.





ومن لندن حصل على المعدل الكافي في الثانوية للالتحاق بجامعة أكسفورد العريقة، ومنها حصل على ماجستير في السياسة والفلسفة والاقتصاد عام 1986.





وعاد بدر البوسعيدي إلى مسقط عام 1988 وبعد سنة واحدة انضم إلى وزارة الخارجية، وعين سكرتيرا أول، وترقى عام 1990 إلى منصب مستشار ، ثم سفيرا سنة 1996.





وترأس وزير الخارجية الجديد عام 1997 دائرة مكتب وزير الخارجية، قبل ترقيته سنة 2000 إلى أمين عام وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى تعيينه اليوم.