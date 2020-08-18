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أخبار البلد

أكثر من 100.000 سائح يزورون مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تخطت أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى اليوم الثلاثاء 100.000 سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.

وقد عاد عدد كبير من هذه الرحلات الي بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة واحدة سواء بين المغادرين أو الموجودين حاليا بمصر ولم يغادروا بعد، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين والعاملين بالقطاع.
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