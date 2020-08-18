أكثر من 100.000 سائح يزورون مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

تخطت أعداد السائحين الذين وصلوا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى اليوم الثلاثاء 100.000 سائح من كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وسويسرا والمجر وصربيا، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارًا من أول يوليو الماضي إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح كمرحلة أولى.



