العناني يترأس أول اجتماع لمجلس هيئة تنشيط السياحة في تشكيله الجديد

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الهيئة ليكون مجلس إدارتها لأول مرة برئاسة الوزير.





وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالخطة العامة والسياسات التنفيذية للهيئة، وإعادة النظر في بعض الأعمال والأنشطة التي تقوم بها ومنها الحملات الدعائية والترويحية المشتركة، والمشاركات في المعارض السياحية الخارجية، والرحلات التعريفية Fam Trip.





هذا بالإضافة الي مناقشة مقترح تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة بالتعاون مع شركة جوجل العالمية، وبحث إمكانية تنفيذ خطة تسويقية عبر الانترنت لعدد ٢٠ موقعا، بالإضافة إلى المساعدة في عمل تقييم دوري للسياسة الترويجية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.





وتطرق الاجتماع للحديث عن الحملة السياحية الدولية لمصر وتمويلها، إلى جانب متابعة تنفيذ بعض الأفلام الترويجية للمقاصد السياحية الشاطئية في مصر، كما تقرر تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع آلية للعمل ورسم سياسة المشاركة في المعارض الخارجية والفاعليات والحملات الدولية التي تشارك بها الهيئة، بالإضافة إلى لجان خاصة بالنشاط الترويجي والفعاليات التي تنظم في مصر والسياحة الداخلية، وعلى أن تشمل هذه اللجان ممثلين من الوزارة والهيئة، وبعض الوزارات الأخرى ذات الصلة، وخبراء من القطاع السياحي الخاص ، وأساتذة الجامعات، وذلك للاستفادة من آرائهم في ضوء تقييم آلية العمل وإعادة النظر في خطة التنشيط السياحي للهيئة.





وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض جهود المجلس الأعلى للآثار وخطة المجلس للافتتاحات الوشيكة للمتاحف مثل متحف المركبات الملكية ومتحف شرم الشيخ والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك استعدادا للترويج لها عالميا وجذب أنظار العالم الي مصر وحضارتها العريقة.





تجدر الإشارة الي أنه في إطار الحرص على تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها بما يضمن تحقيق كفاءة الأداء والفاعلية في تنفيذ السياسات وتحقيق المستهدفات، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1523 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، متضمنًا تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وعضوية ثلاثة عشر عضوا هم: أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوي الوظيفي الممتاز يختاره الوزير، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (مقررًا)، ورئيس سلطة الطيران المدني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحي والذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا أمس بشأنهم بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون السياحة وهم: السفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الاوروبية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل بوزارة التجارة والصناعة، السيد طارق حسني مستشار وزير السياحة والآثار للدراسات الاستراتيجية والتسويق، والأستاذة دينا عزت خبير التواصل والتسويق.



