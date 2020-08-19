القريب إلى قلبي.. أمينة خليل تتحدث عن فيلم توأم روحي

قالت الفنانة أمينة خليل، إن فيلم توأم روحي ، من الأفلام المميزة التى عملت بها والقريب إلى قلبها، مؤكدة أن الفيلم رومانسي وهو عبارة عن قصة حب.





وأضافت أمينة خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" تقديم الإعلاميين رامى رضوان، أنها عندما سمعت القصة الخاصة بـ توأم روحي كانت مشتاقه لها، وكانت تستمتع بكل التفاصيل.





ولفتت أمينة خليل إلى أن هناك بعض المشاهد تمت فى باريس، مؤكدة أنها تعرضت لوعكة صحية خلال التصوير هناك.





وكشفت أمينة خليل، أن الجميع يتمنى أن تكون هناك نسب مشاهدات عالية في الفيلم، مؤكدة أن الجميع ينتظر مشاهدة الفيلم اليوم الأربعاء.



