مرتدية عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورًا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.





وظهرت سارة خليفة ، بإطلالة محتشمة مرتدية عباءة باللون الأسود المطرز باللون الذهبي؛ وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومميزة ومحتشمة خطفت من خلالها الأنظار . الأسودالأنظار





من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة خليفة فى الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من الآيشادو والماسكارا السوداء التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما اختارت أن تترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة التى تتناسب مع ظهورها.





يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.



