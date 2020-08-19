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منوعات

مرتدية عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:15 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة صورًا جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير.


وظهرت سارة خليفة، بإطلالة محتشمة مرتدية عباءة باللون الأسود المطرز باللون الذهبي؛ وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومميزة ومحتشمة خطفت من خلالها الأنظار.


من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة خليفة فى الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من الآيشادو والماسكارا السوداء التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.


كما اختارت أن تترك شعرها الذهبي الفاتح منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة التى تتناسب مع ظهورها.


يذكر أن سارة خليفة تعمل فى مجال الإعلام من عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.


قدمت سارة خليفة مؤخرًا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، وتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

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