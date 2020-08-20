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حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما شقة صاحب محل فى مصر القديمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:02 ص
محكمة
محكمة
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة صاحب محل بأسلوب التسلق بدائرة القسم.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين وعن الوقائع التى ارتكبوها من قبل.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من صاحب محل - مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلَين - مقيمين بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى- هاتفى محمول)بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة و قيامهما بشراء الهاتفين المضبوطة بحوزتهما من متحصلات الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة لدى (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) تم ضبطها وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

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