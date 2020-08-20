مصر تعلن قرارات جديدة للتعايش مع كورونا.. وترامب يؤكد: سنفرض عقوبات أممية سريعة على إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يطالب الجيش بالاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام

إلغاء الحجر المنزلي للقادمين للبحرين واستمرار الفحص المخبري

مصرع 45 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

العراق: مسلحون مجهولون يغتالون الناشطة رهام يعقوب في البصرة

الجيش الليبي يرفض إعلان سرت منطقة منزوعة السلاح





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأبرزت صحيفة "الأنباء" القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء المصري ضمن خطة الفتح التدريجي والتعايش مع كورونا، ومنها منها استمرار منع إقامة أي تجمعات في دور المناسبات بالمساجد، كما تقرر اعتبارا من يوم 1 سبتمبر تطبيق الاختبار الخاص PCR على جميع القادمين من الخارج.





وأعلن المجلس استمرار استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وحتى إشعار آخر، كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التي يتم تطبيقها حاليًا في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





وقالت "الوطن" إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه الجيش بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل له لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن السلطات البحرينية أعلنت استمرار اجراء الفحص المخبري والغاء الحجر المنزلي للقادمين الى البحرين.





وذكرت "الجريدة" أن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنتا عن مصرع 45 مهاجرا على الأقل غرقا في عرض البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، محذرتان من "فقدان المزيد من الارواح في البحر الابيض المتوسط" في "غياب عملية انقاذ مكرسة وآلية لإنزال المهاجرين المنتشلين تحت قيادة الاتحاد الأوروبي".





وأفادت "الراي" بأن مسلحون مجهولون نفذوا عدة عمليات اغتيال استهدفت ناشطين مدنيين عراقيين، اشتهروا كلهم برفض الفساد السياسي في العراق، والتنديد بالتدخل الإيراني، حيث تم اغتيال الدكتورة في مجال التغذية والناشطة رهام يعقوب بعد إطلاق النار عليها داخل سيارتها وسط البصرة.





ونقلت "القبس" عن المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري قوله إن الجيش الوطني يرفض إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة سرت، مؤكدا أنها آمنة وليست منطقة نزاع، مؤكدًا أن قوات التركية باتت تسيطر على موانئ هي مصراتة والخمس وطرابلس.





على الصعيد العالمي، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك".





وأوضح أنه بصدد توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تنوي أن تعيد فعليا فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي تم تعليقها في السابق.



