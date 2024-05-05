انفوجراف.. مصر تبدأ إنشاء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية.

وأوضح المركز انه تنفيذًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطافي وخفض الانبعاثات، تم إسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي "إنبي" و"بتروجت"، ذراعي قطاع البترول في مجال التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والإنشاءات.

واضاف انه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهرًا.

واوضح الانفوجراف ان مصر تبدا انشاء محطتي كهرباء بالطاقة الشمسية بتكلفة تخطي مليار جنيه بتمويل اوروبي .

واشار الي ان المحطة الاولي بقدرة ١٠ ميجاوات في شركة اسيوط لتكرير البترول بتكلفة ٥٥٠ مليون جنيه.

اما المحطة الثانية ستكون بقدرة ٦.٥ ميجاوات بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه .