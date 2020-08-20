مقترح نتنياهو لـ جانتس: ترك موازنة العام الحالي والعمل على ميزانية 2021

عرض حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على نظيره "كاحوال لافان" اقتراحًا جديدًا بشأن الخلاف على الموازنة، يتخطى بموجبه الموافقة على موازنة 2020 وينتقل مباشرة للعمل في 2021 حسب ما ذكرت قناة "كان" العبرية.









وكان الجدل يدور حول ما إذا كان سيتم نقل ميزانية سنوية لعام 2020، كما أرادوا في الليكود، أو ميزانية لفترة سنتين تشمل 2021 - كما يريدون في "كاحوال لافان".









واقترح حزب الليكود على "كاحوال لافان" البدء بالعمل من الآن فصاعدًا فقط في ميزانية 2021 دون الموافقة على ميزانية 2020 في الكنيست.









ووفقًا لهذا الاقتراح، لا يزال لدى نتنياهو نفس نافذة الانتخابات في مارس 2021، ولهذا السبب يميل "كاحوال لافان" إلى معارضة الاقتراح والمطالبة بالتركيز فقط على الموافقة على القانون الذي يمدد الموعد النهائي للموافقة على ميزانية الدولة لمدة 100 يوم أخرى، فلا يوجد حاليا أي اتفاق بين الطرفين بشأن هذه المسألة.









وقال وزير الجيش، بيني جانتس، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد يؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة، رافضا تقديم أي تنازلات، فيما أوضح وزير الخارجية، جابي أشكنازي، أن نتنياهو لن يلتزم بالاتفاق الائتلافي بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.









من جهته، قال وزير الاتصالات الاسرائيلي يوعاز هاندل إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع أمر سخيف ومجنون ويجب عمل كل شيء لمنع ذلك.