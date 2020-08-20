التنمية المحلية: نتلقى 3500 طلب يوميا للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات تشهد اقبالا كبيرا من المخالفين في البناء لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن طلبات التصالح لا تقل عن 3500 طلب يوميا، مما يدل على جدية الدولة مع المواطنين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة وقعت 3 بروتوكولات لخدمات المحليات الإلكترونية، مشيرا إلى أن بوابة الخدمات المحليات تتيح 48 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني للتسهيل على المواطنين.





وتابع أنه تم إطلاق هذه الخدمات في مخافظة القاهرة والمنيا وسوهاج وقنا والقليوبية، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدم للمواطنين من التراخيص في فترة تجربية خلال شهر يوليو وأغسطس.