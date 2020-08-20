التنمية المحلية: نتلقى 3500 طلب يوميا للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات تشهد اقبالا كبيرا من المخالفين في البناء لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن طلبات التصالح لا تقل عن 3500 طلب يوميا، مما يدل على جدية الدولة مع المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة وقعت 3 بروتوكولات لخدمات المحليات الإلكترونية، مشيرا إلى أن بوابة الخدمات المحليات تتيح 48 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني للتسهيل على المواطنين.
وتابع أنه تم إطلاق هذه الخدمات في مخافظة القاهرة والمنيا وسوهاج وقنا والقليوبية، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدم للمواطنين من التراخيص في فترة تجربية خلال شهر يوليو وأغسطس.