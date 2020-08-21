أوامر ملكية في السعودية بإقالة مسئولين بشأن تعديات في مشروعات سياحية.. وأمريكا تبدأ حملة إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بمجلس الأمن.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر ترسل مساعدات عاجلة إلى السودان

الكويت: إيقاف مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسيل الأموال السابق

العاهل المغربي يحذر من إعادة فرض الحجر الصحي

بومبيو: نحث المجتمع الدولي على الوقوف أمام تصرفات إيران

زعيم كوريا الشمالية يفوض جزءا من السلطة إلى أخته ومقربيه

اعتقال مساعد سابق لترامب بتهمة احتيال





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن القوات المسلحة المصرية أعلنت إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى السودان بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمتضررى السيول، مشيرةً إلى أنه تم "إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، وذلك بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائي والطبي للأشقاء بدولة السودان".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن أوامر ملكية في المملكة العربية السعودية صدرت بتنحية عدد من المسؤولين عن مناصبهم والتحقيق معهم بشأن تعديات غير نظامية على أراضي مشاريع من بينها العلا والبحر الأحمر بالإضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.





وأشار الأمر الملكي إلى أن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت (5000) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، بالإضافة إلى تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة.





وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمات مدير حرس الحدود ومحافظي أملج والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح قوله إن ما تم تسلّمه من تسجيلات في فبراير الماضي هو ما يتعلق في الصندوق الماليزي فقط مع تفريغ له مشيرًا إلى أنه اتخذ كافة الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق، وتم تحويل الملف إلى كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات، مشيرًا إلى أن الملف حاليا في النيابة العامة.





وتابع الصالح "أما التسجيلات المسربة الأخيرة والتي تعود لسنة 2018 فقد اتخذت إجراء فور علمي بها مؤخرًا"، مضيفًا "بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير ادارة غسيل الاموال السابق وعدد من الضباط".





وذكرت "الجريدة" أن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء حظر التجول المفروض في جميع مناطق دولة الكويت اعتبارًا من الأحد الموافق 30 أغسطس، بعدما فرضته في محاولة الحد من تفشي وباء كورونا.





ونقلت "الوطن" عن العاهل المغربي، محمد السادس، قوله إن هناك إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي العام في البلاد، في حال استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن البلاد مستمرة في جهودها لمكافحة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأمر أصبح مؤسفا بعد زيادة أعداد الإصابات في الفترة الحالية.





دوليًا، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث المجتمع الدولي على الوقوف أمام تصرفات إيران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من امتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية، وذلك بعدما قدمت واشنطن رسميًا طلب تفعيل آلية الزناد - الإعادة التلقائية - لعقوبات شاملة على إيران، حيث تسلمت الأمم المتحدة رسالة أمريكية بتفعيل العقوبات على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي.





وقالت "الوطن" إن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية كشفت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فوّض جزءا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونغ ومساعديه المقربين، للإشراف على شؤون الدولة، مشيرًة إلى أن كيم جونج أون ما زال يحتفظ بسلطته المطلقة، ولكن تم تسليم جزءا منها تدريجيا إلى غيره، لكن هذا لا يعني أن الزعيم قد اختار من يخلفه.



