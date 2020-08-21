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توك شو

لتقوية العضلات.. تمارين رياضية باستخدام وزن الجسم.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 08:42 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم وعضلات الكتف، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير والتي يمكن من خلالها استخدام وزن الجسم كتدريب.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الجمعة ، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
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