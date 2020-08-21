برلمانية تشيد بترحيب الرئيس بـ بيان حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار في لبيبا

أشادت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بالبيان الذي أصدرته حكومة الوفاق الليبية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، مشيرة إلى أن الغاية النهائية من هذه القرارات هو استعادة الاستقرار والأمن الليبي من جديد، واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج أي عناصر أجنبية.





ولفتت حسونة، في بيان لها، أن ترحيب الرئيس السيسي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية، يعكس حرص مصر الدائم على دعم أي خطوة تخطوها الدولة الليبية نحو الاستقرار وتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها، وجعلها الوحيدة من تحدد مصيرها، دون أي تدخل من أحد.





وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي على تواصل مستمر مع كافة الأطراف داخل ليبيا لوضع حد للصراعات الداخلية، وإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، مما يدعم موقف مصر المساند باستمرار للدولة الليبية الشقيقةن فالأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.





وكانت قد أعلنت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.