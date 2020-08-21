شابة تدلك رقبته.. صور لـ بيل كلينتون تثير جدلا واسعا في أمريكا

وذكرت الصحيفة أن تلك الصور التقطت في سبتمبر 2002 بينما كان كلينتون وإبستين وآخرون في طريقهم إلى إفريقيا في رحلة إنسانية على متن طائرة إبستين الخاصة "لوليتا إكسبريس"، حيث كانت الفتاة تدلك رقبته.

وعلى الرغم من الصور، قالت تشونتاي التي ادعت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل إبستين عدة مرات، إن تجربتها مع كلينتون كانت إيجابية وأنه كان رجلا نبيلا.



