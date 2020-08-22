ستفضل ترامب أم بايدن.. الصين ترد على مزاعم واشنطن بالتدخل في انتخابات نوفمبر

أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة عن أن بكين لا تعتزم التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وليست لديها نية أو مصلحة في التدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية.





وأضافت السفارة الصينية في بيان، أن بكين مستعدة للعمل مع إدارة ترامب لحل القضايا الثنائية الحالية.





وكانت البعثة الصينية ترد على تقرير لواشنطن بوست حول ما إذا كانت الصين ستفضل الرئيس دونالد ترامب أو المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن.





وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قيم مجتمع الاستخبارات الأمريكية أن الصين تريد أن ترامب يخسر الانتخابات.





وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير في السنوات العديدة الماضية حيث اتهمت واشنطن بكين بممارسات تجارية غير عادلة، ورد غير شفاف على تفشي فيروس كورونا الجديد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والنزاعات الإقليمية غير المبررة مع الدول المجاورة.





ونفت الصين الاتهامات وانتقدت الولايات المتحدة لانتهاكات مختلفة للقانون الدولي.