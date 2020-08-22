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رياضة

وائل جمعة يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل لقاء القمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:28 م
وائل جمعه
وائل جمعه
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عبدالله هشام
وجه وائل جمعه نجم الاهلي السابق نصيحة للاعبي الفريق الاول لكرة القدم قبل انطلاق مباراة القمة 120 أمام الزمالك اليوم والتى تقام علي ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدورى المصري . 

وقال صخرة الدفاع في تصريحاته : يجب ان يكون اللاعبين في كامل تركيزهم اليوم والفوز في لقاءات الديريي يكون من خطأ دفاعي او ركله حرة ويجب ان يكون الجميع في قمة التركيز حتي لا يحدث اخطاء . 

وأضاف جمع، الغيابات امر طبيعي واللاعب الذي يشارك اليوم يجب ان يكون علي قدر المسؤولية وجميعهم قادرون علي ذلك والا لما كان الاهلي تعاقد معهم منذ البداية . 

واختتم وائل جمعه تصريحاته قائلا : لاعبي الاهلي في انتظار فرصه لإثبات انفسهم أمام الجماهير واعتقد انها اليوم .
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