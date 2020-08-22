بعد انتشاره بشكل كبير.. مخاطر لن تتوقعها لتناول الكاراتيه

تغذية منخفضة

إذا قمت بتضمين المقرمسات بانتظام كجزء من نظامك الغذائي ، فقد لا تستهلك الكثير من العناصر الغذائية كما ينبغي، فالمقرمشات عادةً ما تكون منخفضة في الفيتامينات والمعادن ، وتميل إلى استبدال الأشياء الموجودة في النظام الغذائي التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية في تعويض أي نقص غذائي في أوقات الوجبات ، لذلك إذا اخترت رقائق البطاطس بدلًا من الوجبات الخفيفة ذات الكثافة الغذائية العالية ، فلن تحصل على هذه الميزة.