بعد انتشاره بشكل كبير.. مخاطر لن تتوقعها لتناول الكاراتيه

تداول رواد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور حول نوع جديد من الكاراتيه، والذي يحتوي بداخله على مجموعة من الهدايا المختلفة التى تلفت انتباه بعض الأشخاص، وخاصة الأطفال والسيدات.
مما جعله ينتشر كثيرا بين الأطفال، وجعلهم يتناوله بشكل كبير للحصول على اللعب والهدايا المتواجدة بالداخل، ولكن المقرمشات والكاراتيه يوجد بها العديد من المواد الحافظة الضارة التى يمكن ان تؤثر على الصحة ومن اهمها...
زيادة الوزن
تحتوي المقرمشات عادةً على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية ، مما قد يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، ويحتوي حوالي 15 إلى 20 قطعة ، على حوالي 10 جرامات من الدهون و 154 سعرة حرارية، وجدت دراسة أجريت عام 2015 في "الشؤون الصحية" أن البطاطس المقلية بالزيت (بما في ذلك الرقائق) كانت من بين الأطعمة الأكثر ارتباطًا بزيادة الوزن، تزيد زيادة الوزن أو السمنة من مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أشكال السرطان.
ضغط دم مرتفع
قد يؤثر محتوى الصوديوم في الرقائق سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يؤدي إلى السكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض القلب التاجية وأمراض الكلى، وتحتوي المقرمشات عمومًا على ما بين 120 و 180 ملليجرامًا من الصوديوم لكل أونصة ، وتحتوي كيس الرقائق عادةً على أكثر من أونصة واحدة ، لذلك يستهلك الكثير من الناس صوديومًا أكثر مما يدركون عند تناول رقائق البطاطس، وفقًا للإرشادات الغذائية لعام 2010 للأمريكيين ، يجب على معظم الناس الحد من استهلاكهم للملح إلى 2300 ملليجرام يوميًا ، بينما يجب ألا يستهلك الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأمريكيين الأفارقة وأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى أو مرض السكري أكثر من 1500 ملليجرام يوميًا .
تغذية منخفضة
إذا قمت بتضمين المقرمسات بانتظام كجزء من نظامك الغذائي ، فقد لا تستهلك الكثير من العناصر الغذائية كما ينبغي، فالمقرمشات عادةً ما تكون منخفضة في الفيتامينات والمعادن ، وتميل إلى استبدال الأشياء الموجودة في النظام الغذائي التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صحية في تعويض أي نقص غذائي في أوقات الوجبات ، لذلك إذا اخترت رقائق البطاطس بدلًا من الوجبات الخفيفة ذات الكثافة الغذائية العالية ، فلن تحصل على هذه الميزة.