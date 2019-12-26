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مرأة

امنع أطفالك من شرائها..المقرمشات المباعة بالسوبر ماركت بها خطورة على صحتهم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يكثر تناول المقرمشات في الشتاء ويلجأ إليها أطفالنا بشكل كبير دون أن توخي الحذر ونتعرف علي الخطر الكامن في كيس المقرمشات التي تباع بالسوبر ماركت، وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أن هذه الأكياس تحتوي علي نسبة دون كبيرة في شكل زيوت مهدرجة ولها مخاطر لعدة أسباب وهي:

☆ يتم عرضها على ستاندات في الحرارة والشمس بالخلاف لأصول الحفظ السليم لها

☆ تحتوي على مواد حافظة، ومكسبات النكهة

☆ تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح

☆ تعمل على سد شهية الأطفال وإصابتهم بسوء التغذية

☆ أنواع الفشار التي تعد بواسطة فرن الميكروويف أو يتم إعادة تسخينها فيه تؤدي إلى حدوث أضرار لمن يستهلكها بسبب احتوائها على الزيوت المهدرجة والمحتوية على كميات ضخمة من الدهون المتحولة.

☆ تفقد الفشار الكثير من قيمته الغذائية، وتحوله إلى طعام ضار خاصة للأطفال الصغار.

☆ عند إعادة تسخين الفشار في الميكروويف باستخدام أكياس البلاستيك ، يتأثر الفشار نتيجة احتواء هذه الأكياس على مادة حمض بيرفلوروأوكتانويك وينتج مركبات تم تصنيفها عالميًا ضمن المركبات التي تسبب أمراض السرطان.

☆ عند استخدام فرن الميكروويف في عمل الفشار، فيجب استعمال أواني البايركس.

☆ احتوائه على نكهات صناعية ، ومع استعمال هذه النكهات في أفران الميكروويف تنتج مادة تسمى ثنائي الأستيل تخترق خلايا الدماغ وتسبب الزهايمر.

☆ حضري الفشار في منزلك لأطفالك حتى تستفيد أجسامهم من قيمته الغذائية وأليافه.

☆ ابتعدي عن النكهات مجهولة المصدر التي تباع عند العطار بلا تواريخ صلاحية أو حفظ سليم، واشتري المنكهات الجاهزة المعبأة التي تباع في الهايبر ماركت، مع الإعتدال في استهلاكها.
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